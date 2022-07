Franse steraanvalster Katoto is out voor de rest van het EK vrouwenvoetbal

Marie-Antoinette Katoto moet een kruis maken over de rest van het EK vrouwenvoetbal in Engeland, zo vernam het Franse persagentschap AFP vrijdag. In de wedstrijd van donderdagavond tegen onze Red Flames (2-1 zege) moest ze na een kwartier geblesseerd de strijd staken. Katoto zou een scheur hebben opgelopen in de meniscus.