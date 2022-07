Brugge

Twee doffe knallen, een hels gefluit en brokstukken die honderden meters verder belandden: een klein vliegtuigje dat vrijdag neerstortte in Sint-Andries, heeft de nodige opschudding veroorzaakt in de buurt. Getuigen zagen het toestel met een parachute naar beneden dwarrelen, terwijl scherven in het rond vlogen. “Dit kon veel erger afgelopen zijn”, klinkt het bij buurtbewoners.