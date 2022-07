Aleksej Gorinov moet zeven jaar de cel in. Hij hield een handgeschreven papiertje omhoog tegen het raam van zijn kooi in de rechtszaal: “Hebben jullie deze oorlog nog nodig?” — © AFP

Rusland is begonnen met het opleggen van gevangenisstraffen voor het verspreiden van ‘desinformatie’ over de acties van het Russische leger in Oekraïne. Die wet werd een week na Poetins inval haastig door de Doema opgesteld. De jarenlange opsluiting lijkt voorlopig voorbehouden aan oppositiepolitici.