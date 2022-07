Amerikaanse arts wil abortusboot inzetten in Golf van Mexico

Het Amerikaanse Hooggerechtshof had in juni het grondwettelijke recht op abortus vernietigd. Daardoor kan elke staat voortaan zelf beslissen of vrouwen het recht hebben om een zwangerschap af te laten breken. In verschillende staten, vooral in het zuiden van de VS, is het recht op abortus intussen geschrapt.

Meg Autry, een verloskundige en gynaecologe aan de Universiteit van Californië - San Francisco, wil nu een boot aankopen en omvormen toe een drijvende abortuskliniek. De bedoeling is om die abortusboot in te zetten in de Golf van Mexico. Zo zouden inwoners van conservatie staten in de regio - zoals Mississippi, Alabama, Louisiana en Texas - toch nog op een veilige manier een abortus kunnen ondergaan.

“We moeten creatief zijn, want de autonomie over ons lichaam wordt aangevallen”, zegt Autry

PRROWESS, een organisatie die opkomt voor het recht op abortus, heeft een actie opgestart om geld in te zamelen voor de boot. De bedoeling is om elke zes maanden ongeveer 1.800 vrouwen te helpen. Daarvoor is ongeveer 20 miljoen dollar nodig, zegt Autry.

Van zodra de nodige middelen ingezameld zijn, zal het nog eens zes tot negen maanden duren om het vaartuig om te bouwen tot een abortusboot. Op het schip zouden tot veertien weken na het begin van de zwangerschappen abortussen worden uitgevoerd. Het is de bedoeling om er ook anticonceptiva en soa-tests aan te bieden.

De initiatiefnemers stellen dat een boot in de federale wateren ligt wanneer die zich op meer dan drie zeemijl van de kust bevindt. Daardoor zou het vaartuig niet onder de bevoegheid van de deelstaten vallen.

Het idee van een abortusboot is overigens niet nieuw. In 2001 had de Nederlandse organisatie Women on Waves een gelijkaardig initiatief opgestart.