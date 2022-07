Bewakingsbeelden tonen hoe slachtoffers verrast worden door Russische raketaanval op Vinnytsia

Er zijn bewakingsbeelden opgedoken van de luchtaanval op de Oekraïense stad Vinnytsia. Die laten zien hoe de slachtoffers razendsnel dekking proberen zoeken nadat een Russische raket insloeg op de stad. Er vielen zeker 23 doden, onder wie Liza, een vierjarig meisje met Down. Op sociale media gaat een video de wereld rond waarop ze vrolijk haar eigen buggy duwt. Anderhalf uur later komt ze om het leven door de raket. Het verhaal van het meisje wordt momenteel flink gedeeld in Oekraïne als voorbeeld van de meedogenloosheid van de Russen.