Even halt houden op de Boterlandfietsroute om uit te kijken over de beschermde komgronden van Lampernisse. — © Westtoer

Trappen van het ene trappistenklooster naar het andere, op de pedalen langs de locaties waar een bekende schilder zijn ezel zette of de loop van een rivier volgen. Deze zomer maken we fietstochten met een thema. Vandaag suggereren we enkele boeiende routes in West-Vlaanderen met halteplaatsen waar we een ijsje kunnen eten. Het kan zelfs eentje met een middeleeuws smaakje zijn.