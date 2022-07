Vlaamse regering tilt Ventilus over de zomer

De Vlaamse regering heeft nog geen beslissing genomen over de Ventilus-hoogspanningslijn. Er wordt eerst een consultatieronde opgestart met de burgemeesters van de betrokken West-Vlaamse gemeentes. Na de zomer buigen de ministers zich opnieuw over het dossier.

Een nieuwe hoogspanningslijn boven of onder de grond bouwen? Dat is de simpele vraag die de Vlaamse regering moet zien te beantwoorden in het dossier rond Ventilus. Maar vrijdagavond, op de laatste ministerraad van het jaar, is die knoop nog niet doorgehakt. Er is enkel beslist om een consultatieronde te houden bij de burgemeesters van de betrokken gemeenten.

Vooral in de West-Vlaamse gemeenten tussen Zedelgem en Lendelede leidt de bouw van zo’n nieuwe luchtlijn tot protest. Die moet ervoor zorgen dat de energie die we op zee opwekken doorstroomt naar andere delen van het land. Maar een groot deel van de inwoners vreest dat de hoogspanningslijn nefaste gevolgen zal hebben voor de gezondheid. Zo zijn er speculaties over een oorzakelijk verband met leukemie. Grote burgerprotestbewegingen trokken zich de afgelopen jaren op gang, gesteund door de burgemeesters van de gemeenten.

Veel van die burgemeesters zijn bovendien van CD&V-signatuur, wat het een moeilijk dossier maakt voor die partij. Vandaar dat minister Hilde Crevits (CD&V) binnen de Vlaamse regering protesteert tegen een snelle bovengrondse bouw. Open VLD staat daar lijnrecht tegenover en wil niet weten van een ondergronds alternatief, vanwege de hogere kostprijs en operationele moeilijkheden. Bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) neigt ook eerder naar een luchtlijn. Ze wou gisteren heel graag een beslissing nemen, maar dat heeft CD&V verhindert. In september komt het dossier terug op de regeringstafel.