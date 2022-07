De deal is helemaal rond: Toby Alderweireld is officieel speler van Antwerp

De Great Old kondigde eerder al het mondelinge akkoord tussen alle partijen aan, maar het was wachten op ‘het administratieve proces’, het finaliseren van de contracten. In aanloop naar de galamatch tegen Dynamo Kiev werd alles in orde gebracht. Op tijd dus ook voor de competitiestart en de Europese duels tegen het Kosovaarse Drita, al is Alderweireld nog maar pas uit vakantie en zal hij eerst moeten opbouwen.

