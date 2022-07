ONZE PROGNOSE. KV Kortrijk (14de): “Belhocine kan maar beter niet zo’n reeks neerzetten als vorig seizoen”

Grootste aanwinst

De komst van Massimo Bruno is een versterking voor dit KV Kortrijk. Natuurlijk speelt het nakende vertrek van Faïz Selemani hier ook een rol in. Bruno is een gekende naam in het Belgische voetbal. Met Anderlecht pakte hij drie landstitels om daarna zijn geluk bij Leipzig en Salzburg te gaan beproeven. Na zijn buitenlandse ervaringen keerde hij nog even terug naar Charleroi om erna weer te vertrekken voor een exotisch avontuur. Waar hij bij Leipzig en Salzburg nog prijzen won, deed hij dat niet bij het Turkse Bursaspor. De club degradeerde van het tweede naar het derde niveau. Bruno scoorde er zes keer en gaf zeven assists. Wanneer hij zijn oude vorm terugvindt, is hij een absolute meerwaarde voor KV Kortrijk en de Jupiler Pro League. In de oefenmatch tegen Virton kwam hij uit op de nummer 10. Benieuwd of Belhocine hem niet naar de flank trekt.

Massimo Bruno in zijn succesvolle periode bij Anderlecht. — © BELGA

Grootste verlies

Op uitgaand vlak valt de schade relatief nog mee. Het hart van de Kortrijkse verdediging, Sainsbury en Rougeaux, viel weg en daar moet nog een oplossing voor gezocht worden. Er werd verwacht dat Selemani en Ilic de club snel gingen verlaten voor een stap hogerop, maar die deals zitten even vast. Momenteel is de maandenlange blessure van Abdelkahar Kadri het grootste verlies voor de West-Vlamingen. De Algerijn bewees vorig seizoen belangrijk te zijn, maar staat nu een halfjaar aan de kant wegens een knieblessure.

Waarom de 14de plaats?

KV Kortrijk kende vorig seizoen een prima competitiestart, maar na de jaarwisseling pakte het amper 6 op 42. Belhocine bleef het vertrouwen behouden, maar zo’n reeks zal hij dit seizoen niet meer moeten neerzetten. Met het aanstaande vertrek van Selemani lijkt rood-wit ook nog hun smaakmaker te verliezen. Voorlopig hebben de Kerels amper verdedigers in hun rangen lopen en ook het middenveld moet nog versterkt worden. Vandendriessche mist het seizoensbegin en Kadri zal pas na Nieuwjaar opnieuw beschikbaar zijn. Inkomende transfers zijn meer dan welkom.