Klant die per ongeluk 1.000 euro te veel betaalde in dierenspeciaalzaak is terecht: “Maar ook tiental valse meldingen gehad”

De klant die vorige week vrijdag per ongeluk 1.000 euro te veel betaalde in dierenspeciaalzaak Holvoet, is terecht.

Een kassierster liet een klant van de dierenwinkel in Hulste vorige week 1.000 te veel betalen. Eerlijk duurt het langst en dus ging de zaakvoerder van de winkel via de Facebookpagina van de zaak op zoek naar de eigenaar van het geld. Die meldde zich vrijdagmiddag. “De zoon van de klant merkte het artikel op in jullie krant”, zegt Charlie Holvoet, zaakvoerder van de winkel. “Hij was hier vrijdag effectief geweest en toen hij zijn rekening controleerde, merkte hij dat er 1.000 euro te veel betaald was.”

De klant uit Bavikhove contacteerde de winkel en kon door zijn bankingapp bewijzen dat hij de rechtmatige eigenaar van het geld was. Ook anderen aasden ondertussen op het geld. “We hebben een tiental valse meldingen gehad. Maar van zodra we een bewijs van de aankoop of hun bankrekening vroegen, werd de telefoon dichtgesmeten”, aldus Charlie.