Amerikaans Huis van Afgevaardigden stemt voor federaal recht op abortus

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft vrijdag gestemd voor een federaal recht op abortus in de Verenigde Staten. Verwacht wordt evenwel dat het wetsvoorstel het niet zal halen in de Senaat.

Het Huis stemde vrijdag met 219 tegen 210 voor de maatregel. Eind juni had het Hooggerechtshof van het land het grondwettelijke recht op abortus ongedaan gemaakt. Hierdoor kunnen de wetgevende lichamen van de staten of het Congres bij wet bepalen of en hoe abortus wordt toegestaan of verboden. Momenteel is er geen federale wet en de Democraten willen dat veranderen. Ze hebben echter niet de vereiste meerderheid in de Senaat.

Tot eind juni werd dit recht op abortus door een uitspraak van het Hooggerechtshof van 1973 veiliggesteld - abortussen waren in het hele land toegestaan, ten minste tot de foetus levensvatbaar was. Die beslissing werd vernietigd door de conservatieve meerderheid van het Hof in een historische uitspraak. Het resultaat is een lappendeken van voorschriften. Abortussen zijn nu in veel staten grotendeels verboden.

De Democraten hadden in mei al tevergeefs geprobeerd om het recht op abortus in een federale wet vast te leggen. Op dat moment was een ontwerp van het arrest van het Hooggerechtshof al uitgelekt waaruit al bleek dat de rechters het recht op abortus ongedaan wilden maken.