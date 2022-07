Justitie moet nog facturen uit 2014 betalen aan tolk: “Het gaat in totaal om 300.000 euro”

De Federale Overheidsdienst Justitie heeft een flinke tik op de vingers gekregen van de Raad van State. “Het gaat om facturen van 2014 tot 2019”, zegt José D’Hoore, een zelfstandig vertaler-tolk die documenten vertaalt voor het gerecht, en als gerechtstolk optreedt in de rechtbank. Zijn rekeningen voor dat werk stuurt hij op naar de FOD Justitie, maar die dienst blijkt geen stipte betaler. “Het gaat om een bedrag van in totaal 300.000 euro”, zegt D’Hoore, voormalig voorzitter van de Beroepsvereniging voor Beëdigd Vertalers en Tolken.

De discussie gaat over de indexering die D’Hoore mag toepassen op de oude facturen. “Ik baseer mij op de wet, en op het advies van het statistiekbureau Statbel. Die zeggen dat de indexering 100 procent bedraagt. Maar de directeur-generaal beroept zich op een Koninklijk Besluit uit 2016, dat zegt dat de indexering maar enkele procenten mag zijn.”

Daarom blijft de betaling al jaren uit. De FOD Justitie werd in 2019 al door D’Hoore voor de rechter gedaagd, als wanbetaler. “Maar daar argumenteerde de FOD Justitie dat de rechtbank niet bevoegd is, en enkel de Directeur-Generaal”, zegt D’Hoore. Weer vertraging.

Het is die uitspraak, die de Raad van State nu schrapt. Maar ondertussen wacht D’Hoore nog altijd op zijn geld. “De FOD Justitie heeft nu beloofd om mij de helft uit te keren: zo’n 150.000 euro. Dat is het onbetwiste bedrag. Justitie is altijd al een slechte betaler geweest. In de begindagen moest ik altijd acht tot negen maanden wachten op betalingen. Ooit is een factuur geweigerd, omdat ze een verschil van één cent zagen. Wat bleek: mijn boekhoudprogramma rondt af op twee cijfers na de komma, en zij op vier cijfers.”

Beterschap

“We nemen akte van het arrest”, zegt de FOD Justitie. “Maar het gaat om een zaak die dateert van voor de recente hervormingen in het beheer van gerechtskosten.” In 2019 werd de materie van de betaling van gerechtskosten hervormd.

Toch wordt slechts 30 procent van de ingediende facturen van gerechtsdeskundigen nu binnen de wettelijke termijn van dertig dagen betaald, zo blijkt uit een persbericht van justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Dat komt voor een deel omdat de facturen op papier verwerkt worden. Sinds vorige maand werkt Justitie met de online-applicatie Justinvoice, waardoor deskundigen hun facturen digitaal kunnen indienen en opvolgen. “Dat moet voor verbetering zorgen.”

“Sinds 2019 is er een verbetering. Soms word ik al na een maand vergoed”, erkent D’Hoore. Hij werkt nu ondertussen ook als conferentietolk voor bedrijven, én voor de FOD Sociale Zekerheid en de POD MI. “Een verschil van dag en nacht. Mijn rekeningen worden daar binnen de week betaald. Het kan dus toch.”