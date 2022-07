ONZE PROGNOSE. STVV (13de): “Een rustig seizoen draaien is primair voor de Japanse bazen”

ONZE PROGNOSE. Zulte Waregem (15de): “Nieuw elan, maar het huiswerk is nog lang niet af”De stages zitten erop, de spelers halen stilaan hun beste vorm en de dagen tot de competitiestart minderen. Nieuwsblad Sport ging te rade bij haar voetbalredacteurs en kwam terug met de finale rangschikking van het seizoen 2022-2023. Of toch hoe wij die zien. Vandaag het nummer 13: STVV.

Grootste aanwinst?

Van de nieuwkomers hoopt iedereen in Sint-Truiden dat Gianni Bruno het meest succesvol zal zijn, maar dat is nog koffiedik kijken. Zeker gezien hij pas een dikke week voor de start van de competitie arriveerde. Frank Boya maakte alvast een oerdegelijke indruk als verdedigende middenvelder. De van Antwerp gehuurde reus kan samen met Mory Konaté, Christian Brüls en Shinji Kagawa een oerdegelijk middenveld vormen. Het is te zien hoe de cohesie zich uiteindelijk vormt, maar Boya lijkt de geknipte man voor een ploeg als STVV.

Grootste verlies?

Taichi Hara was levensbelangrijk als spits, maar de club heeft nog ijdele hoop dat de Japanner opnieuw op huurbasis overkomt van het Spaanse Alaves. Verder hoopten de Japanse bazen absoluut iedereen van de succesvolle eindspurt van vorig seizoen aan boord te houden. Dat lukte niet. Een belangrijke pion die afgestaan moest worden is Dimitri Lavalée. STVV huurde hem van Mainz, intussen tekende de Luikenaar een meerjarige overeenkomst in Mechelen, dat hem betere voorwaarden voorlegde. Lavalée was voor STVV zowel in de defensie als op positie zes belangrijk. En was een graag geziene ploegmakker in de kleedkamer.

Waarom de 13de plaats?

STVV mikt op de eerste kolom, maar sukkelt met één probleem: veel spelers zitten in het laatste jaar van hun contract, presteerden eind vorig seizoen steengoed en willen daarom volop boter bij de vis. Inclusief trainer Bernd Hollerbach. Sint-Truiden zat vorig seizoen budgettair al op limieten, waardoor het moeilijk is om looneisen van sterkhouders als Brüls, Konaté, Leistner en Bauer plots te gaan verdubbelen. Slotsom: als dat maar goed komt.

Als Bernd Hollerbach zijn spelers laat inzien dat het sportieve blijft primeren - en de rest dan wel vanzelf volgt - zit het goed bij STVV en moet zelfs een steengoed seizoen (lees: eerste kolom) mogelijk zijn. De degradatieplaatsen moeten absoluut vermeden kunnen worden met deze kern. We kiezen daarom voor een stek tussenin in de voorspellingen. Verwacht wordt dat STVV zijn gloriemomenten zal hebben. Maar de gekende jaarlijkse dip hoort ook tot de mogelijkheden. Een rustig seizoen draaien is primair voor de Japanse bazen. Als het even kan willen ze ‘één van de play-offs’ meegraaien. Niet onmogelijk, maar het blijft gissen welke richting het uitgaat over een gans seizoen gezien.