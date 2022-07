Ook op Tomorrowland heerst de Oekraïense vlag: “Twee dagen voor de inval naar Sri Lanka getrokken”

Ana werkt in België, maar woonde daarvoor alleen in het gebombardeerde Charkov. “Elke ochtend check ik nog het nieuws.” — © Kris Van Exel

Ze is nu vier maanden in België en werkt hier ook. Daarvoor woonde ze alleen in Charkov – een van de eerst gebombardeerde steden in Oekraïne. Haar oma en ouders zijn nog steeds daar maar willen niet vertrekken. “Het is niet goed voor mij om erover te praten”, zegt ze. “Elke ochtend check ik het nieuws, en het wordt alleen slechter.”

Er zijn gelukkig ook leukere dingen om het over te hebben, zoals het festival. “Ik zei tegen een van mijn vrienden: ik zou zo graag eens naar Tomorrowland gaan, zo’n volledig andere wereld. Het zou een droom zijn die uitkomt. En zij zei: waarom ga je er gewoon niet werken? Dus straks, vanaf zes uur, maak ik hier pasta. En intussen loop ik rond, met de vlag van Oekraïne.”

Konstiantyn en Ana kennen elkaar niet, maar vallen elkaar toch in de armen. — © DBA

Via die vlaggen herkennen de Oekraïners ook elkaar. Konstiantyn (33) bijvoorbeeld komt zo Ana en mede-landgenoot Alex tegen. Ze kennen elkaar niet, maar vallen elkaar toch in de armen als ze elkaar ontmoeten. Het festival heeft zijn thema dit jaar niet slecht gekozen. De liefde reflecteert overduidelijk.

Geen agressie

Konstiantyn heeft zijn vlag bij uit respect. Hij zat ooit nog bij het Oekraïense leger. “Ik heb gevochten in Afghanistan maar de oorlog in mijn thuisland heb ik niet meegemaakt. Ik woon in Kiev, maar twee dagen voor de inval ben ik naar Sri Lanka vertrokken. Sindsdien ben ik er niet meer geweest. Ik heb wel nog contact met al mijn vrienden en familie, en ik probeer te helpen waar ik kan.”

Met mensen uit Rusland heeft hij geen contact meer. “Ik heb niet meer met Russen gesproken. Mocht ik er hier vandaag tegenkomen, zou ik dat wel doen. Ik ben hier om te genieten en even van alles weg te kunnen, niet voor agressie. We zijn tenslotte broeders.”

Dima en Sergei. — © DBA

Belgisch bier

Dima (39) en Sergei (29) komen beide uit Oekraïne. Hoewel ook zij het land verlieten voor de oorlog begon, zijn ze hun thuis nog niet vergeten. “Ik draag de vlag omdat ik mijn steun wil uiten voor mijn land”, zegt Sergei. Terugkeren zal hij pas doen na de oorlog. Hun uitje naar Tomorrowland is een last-minute beslissing om de gedachten te verzetten. Tijdens het festivalweekend hopen ze vooral veel mooie emoties en momenten te beleven. “En Belgisch bier drinken, natuurlijk.”