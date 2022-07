IN BEELD. Neon pink en glitter: ‘People of Tomorrow’ laten zich van hun beste kant zien

Glitter, vlaggen en felle kleuren. Het eerste van de drie weekends van het dancefestival Tomorrowland 2022 is van start gegaan en dat zullen we geweten hebben. En zoals de traditie het wil hebben de ‘people of tomorrow’ hun meest opvallende outfits uit de kast gehaald.

Tomorrowland zou Tomorrowland niet zijn als de festivalgangers, die van over heel de wereld komen, de vlag van hun thuisland niet als een cape zouden meedragen. Spanje, Canada, Mexico, Italië, India, De Verenigde Staten... op Tomorrowland kan je ze allemaal terugvinden. Ook talrijk aanwezig dit jaar: de Oekraïense vlag.

© DBA

© DBA

© Kris Van Exel

Wat op Tomorrowland ook zeker niet mag ontbreken: glitter. In alle kleuren en op alle delen van het lichaam. Vooral de gekleurde steentjes rond de ogen en op het voorhoofd vallen dit jaar in de smaak in De Schorre in Boom. Maar ook de flowercrown maakt een comeback.

© DBA

© DBA

© DBA

Zomaar eender wat uit de kast trekken, doet de gemiddelde Tomorrowland-ganger niet. Veel outfits worden dan ook weken van tevoren gepland. En waar kan je beter uitpakken met een gecoördineerde outfit, dan op het grootste dancefestival ter wereld?

© DBA

© Kris Van Exel

Naast glitter en een streepje bloot mogen ook de felle kleurtjes niet ontbreken op de festivalweide. Neon pink lijkt een grote favoriet bij ‘the people of tomorrow’.

© Koen Bauters

© BELGA

© DBA

(sgg)