Nicky Evrard ontpopt zich op EK vrouwenvoetbal als echte strafschoppenheld: “Ik heb die uitstraling geleerd in Nederland”

Tijdens het EK 2017 moest Nicky Evrard nog tevreden zijn met het statuut van tweede doelvrouw. Vijf jaar later maakt ze indruk als nummer één van België. De Red Flames zijn twee wedstrijden ver en tweemaal was Evrard ‘Flame of the game’. “Het is een droom die uitkomt om hier doelvrouw nummer één te zijn”, glundert Evrard. “Ik heb er lang op moeten wachten en hard voor moeten werken. Maar toen het tegen IJsland zover was, had ik eigenlijk niet meer zenuwen dan anders. Ik voel mij goed en heb zelfvertrouwen.”

Dat Evrard bezig is aan haar eerste EK-minuten ooit is er niet aan te zien. De keeper staat er op de momenten dat het moet en straalt présence uit. Die uitstraling leerde ze tijdens haar periode bij FC Twente, waar ze aanvankelijk zelf geïntimideerd werd door haar ploegmaats. “Er zaten bij Twente veel grote speelsters en die waren allemaal dan ook nog eens niet op hun mondje gevallen. In het begin was dat heel confronterend, maar uiteindelijk is het een groot leermoment geweest voor mij. Wij Belgen zijn misschien soms wat braaf. Wij zullen niet snel zeggen dat we de beste zijn. Daar was dat net omgekeerd. ‘Waarom twijfelen jullie aan ons? We zullen eens laten zien dat wij de beste zijn.’ Zo’n houding hadden mijn toenmalige ploegmaats. Die probeer ik over te nemen in mijn spel. ‘Ik ben Nicky Evrard. Ik sta hier en ik ga aan iedereen tonen wat ik kan.’”

En of het werkt. Evrard stopte dit EK al twee penalty’s, waaronder eentje van de Franse superster Wendie Renard. “Maar ik ben ook gewoon goed voorbereid”, nuanceert ze haar eigen belang. “We beschikken hier over topanalisten.” Wie de herhaling heeft bekeken van de penalty van Renard ziet dat Evrard vooraf al een sprongetje naar links maakt en de hoek dus inderdaad vooraf al kent. Of ze door haar goede prestatie op het EK dan nog geen spijt heeft dat ze vooraf met OHL al voor een nieuwe ploeg heeft gekozen? “Nee”, antwoordt Evrard resoluut. “Ik ga met een doel naar OHL en dat is om kampioen te worden. Ik ben niet naar een EK gekomen om mij te bewijzen voor andere clubs. Ik ben hier om mij te bewijzen aan mezelf, aan de Belgische fans en aan de voetballiefhebbers.”