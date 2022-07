Wat moet je geproefd hebben op Tomorrowland? Onze reporters gaan voor jou op zoek naar het lekkerste van het festival

Een snelle hap, of een menu op Gault Millau-niveau? Onze reporters zoeken uit wat je moet proeven tijdens 3 weekends Tomorrowland.

Tomahawk-steak, 44 euro *****

Een plank vlees, genoeg om een klein dorp vol te steken. Met ernaast patatjes, asperges en een slaatje. Op geen enkele weide vind je iets beter dan wat de Butcher’s Store je serveert. Mierenneuken? Oké: de zijgerechten zijn niet à la minute. Maar de steak landt van de barbecue recht voor je neus. Dé ster van het bord. Duur, maar waar voor je geld.

© DBA

Tomorrowland-cocktail, 13 euro ****

De huiscocktail is de prijzigste op de kaart, máár de moeite. Zoet. Pittig. Verfrissend. Die zachte toets komkommer blust de pak friet met andalouse van vijf minuten eerder, dat toefje wodka is net sterk genoeg om je eraan te herinneren dat er drank in zit. Dat je vingers aaneenkleven, ben je bij slok drie vergeten.

© DBA

Fish & Chips, 12 euro: ***

Vis in Boom? Perfect mogelijk. Maar ook in één hap weg. Subliem: de frieten – genoeg zout, genoeg patat, het tartaarsausje dat jùist genoeg plakt, en de statige puntzak. Iets minder perfect: de gefrituurde knabbel erbovenop. Genoeg voor een bang saapjen, niet voor een beer. Zalige zeehap, maar een pareltje te duur.