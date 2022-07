Zeker drie Belgische toeristen en hun chauffeur omgekomen bij ongeval op beruchte ‘dodenweg’ in Kenia

Bij het ongeval, dat gebeurde in de Mwanataibu-regio in de Kwale County, zouden volgens Keniaanse media zeker drie Belgische toeristen omgekomen zijn. Omstreeks 13 uur (lokale tijd) zou de bestuurder van het busje geprobeerd hebben een koe te ontwijken. Daardoor kwam het tot een botsing met een vrachtwagen. “De vrachtwagen was op weg van Mombasa naar Nairobi en als gevolg daarvan zijn de onbekende chauffeur en drie mensen in het busje ter plaatse overleden,” staat in de verklaring van de politie.

De drie overleden inzittenden zouden familieleden zijn. Het zou gaan om een moeder en twee tieners. Keniaanse media melden ook dat een volwassen man kon ontsnappen en met zware verwondingen naar het ziekenhuis werd gebracht.

De weg waarop het ongeval gebeurde, is berucht voor vele dodelijke ongevallen, die volgens officiële gegevens jaarlijks meer dan 3.000 levens eisen. Een week eerder vielen er op dezelfde snelweg al 21 doden bij een ongeval. Negen van hen overleden ter plekke.

(sgg)