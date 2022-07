Club Brugge, AA Gent of...? Casper Nielsen verwacht snel duidelijkheid

Casper Nielsen (28) is in blijde verwachting. Een transfer lijkt nabij, alleen is de vraag naar welke club. Club Brugge, AA Gent of nog iets anders?

Club sprong alleszins opnieuw in de dans. Het lag lange tijd in poleposition voor de Deense middenvelder, die met Carl Hoefkens sprak en blauw-zwart een prima stap vond (en vindt). Champions League en de kans op veel speelminuten richting WK: ideaal. Club deed een bod, haakte af omdat Union plots Mogi Bayat een mandaat gaf, maar is altijd geïnteresseerd gebleven en schoot nu – weken later – opnieuw in actie. Intussen is AA Gent namelijk bereid de vraagprijs van Union (zo’n 5 miljoen euro) op tafel te leggen en doet het alles om de speler te overtuigen. Als Club echter het bod matcht, geniet het nog altijd de voorkeur van Nielsen. De vraag is wel of de aanwezigheid van Bayat geen stoorzender blijft voor de landskampioen, want Club wil een deal sluiten zonder overbodige tussenpersonen.

Met de Supercup van zondag in zicht wordt het alleszins een leuke prestigestrijd tussen Club en AA Gent, tenzij een derde hond met het been gaat lopen. Ook het buitenland blijft een optie.