Geen winnaar voor grootste EuroMillions-pot ooit, wel één Belg bijna 2 miljoen euro rijker

Bij de EuroMillions-jackpot van 230 miljoen euro is er vrijdag geen winnaar in rang 1 uit de bus gekomen. Wel is één Belg 1,8 miljoen euro rijker.

Er stond 230.000.000 euro op het spel bij de EuroMillions-trekking van vrijdag. Maar een winnaar in rang 1 kwam er niet. Niemand had de vijf cijfers en de twee sterren correct ingevuld. Om die 230 miljoen binnen te halen had je de combinatie 9 - 17 - 29 - 38 - 39 en de twee sterren 7 en 10 moeten invullen. Veertien Europeanen vulden wel vijf juiste cijfers en één juiste ster in. Daaronder ook één Belg. Zij zijn allemaal 1.884.992,90 euro rijker. Ook in de derde rang, vijf juiste cijfers, vielen twee Belgen in de prijzen. Zij krijgen elk 25.775,50 euro extra op hun bankrekening.

Die 230 miljoen die vrijdag te winnen viel is momenteel het plafondbedrag van EuroMillions. De jackpot kan niet verder stijgen. Dat betekent dat het te winnen bedrag hetzelfde blijft voor de volgende vier trekkingen. Als er bij de vijfde trekking nog steeds geen winnaar is in rang 1, dan wordt de som verdeeld over de winnaars in rang 2 of in de eerstvolgende rang met minstens één winnaar.

De volgende trekking, met de recordjackpot van 230 miljoen euro, is op dinsdag 19 juli.

