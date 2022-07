Bosuil maakt kennis met Vincent Janssen: Antwerp wint galamatch en zijn Nederlandse spits laat een goeie indruk na

Antwerp heeft zijn galamatch tegen Dynamo Kyiv met 2-1 gewonnen. Benson (25) scoorde alweer op vrijschop en er was vooral ook het prima optreden van Vincent Janssen (28). De Nederlandse spits trof bij zijn debuut op de Bosuil raak en oogt klaar voor de start van het seizoen. Maar goed ook, want in de Conference League moet het er al ‘boenk op’ zijn.

‘De match van de vrede’: het blijft een mooi initiatief. Enkele honderden Oekraïense fans waren afgezakt naar de Bosuil en maakten zich op voor een van de vele oefenduels die hun ploeg de laatste maanden al afwerkte, bij gebrek aan competitie. Voor de aftrap werd terecht een minuut stilte gehouden voor de oorlogsslachtoffers, maar het voetbal dient ook om de zorgen te vergeten en de gedachten te verzetten. Voor humor was er dus óók plaats. Toen de Antwerp-fans hun klassieker ‘Al wie niet springt, is een rat’ inzetten, bewogen ook de geel-blauwen aan de overkant van het veld op en neer.

© BELGA

Veel afwezigen

Voor Mark van Bommel was het een laatste test richting de eerste échte match van het seizoen, volgende donderdag tegen het Kosovaarse Drita. Dynamo Kyiv was dan ook een prima tegenstander. Het blijft toch de Oekraïense recordkampioen en heeft spelers in zijn rangen die (althans volgens Transfermarkt) onhaalbaar zijn voor Antwerp. Rechtsbuiten Tsygankov op kop: marktwaarde 25 miljoen. Maar kijk, de Great Old ging prima van start. Na zeven minuten zette Vincent Janssen de 1-0 al op het bord. Na een goeie combinatie aarzelde hij om met rechts af te werken, maar geen nood. Hij kapte naar zijn linker en ramde hard in doel. Voor de Nederlandse spits de tweede goal in de voorbereiding. Hij oogt klaar voor de start van het seizoen.

Veel afwezigen wel bij Antwerp. Engels, Verstraete, Fischer,… Haroun met lichte zorgen, net als Vines. Maar Vines leek op linksback niet te worden gemist. In afwachting van de Argentijn Avila stond Krasniqi er nu en die begon goed. Rukte een keer mee op en was meteen gevaarlijk – zijn schot ging voorlangs. Er kwamen nóg kansen op een tweede goal. Gerkens kopte een goeie voorzet van De Laet over. Het spektakel kwam van Benson, die zijn tegenstander door de beentjes speelde.

Nieuwe voorhoede

Naarmate de eerste helft vorderde, gingen ook de bezoekers meer dreigen. Butez zag een paar pogingen naast belanden, maar moest zich vijf minuten voor rust toch omdraaien. Na een scrimmage belandde de bal voor de voeten van Tsygankov en die maakte er 1-1 van. Rusten met 2-1 had nog gekund, maar De Laet kopte de zelf afgedwongen corner over en Nainggolan vlámde over.

Dezelfde elf na rust, met Almeida en Pacho dus centraal achterin. We hoeven u niet te vertellen dat Toby Alderweireld, die vandaag tekende, een van hen weldra zal aflossen, maar intussen kunnen ze zich wel bewijzen. In de tweede helft zagen we iets minder kwaliteit, maar Janssen kwam wel nog dicht bij zijn tweede goal – hij kopte tegen de lat – en veel werd goedgemaakt door de heerlijke vrijschop van Benson. Niet voor het eerst in de oefencampagne trof hij op die manier raak. Een nieuw wapen voor Antwerp, sowieso.

2-1 dus en vervolgens was het tijd om nog enkele jongens minuten te geven. Na Scott kwamen Valencia, Balikwisha en Frey erop – een compleet nieuwe voorhoede dus. Ook Vermeeren, die als jeugdspeler enkele goeie weken achter de rug heeft, kreeg zijn kans. Hij hielp mee de overwinning veilig te stellen. Een overwinning zonder grote waarde, maar het zal Van Bommel en co. toch deugd doen om op deze manier de Conference League-voorrondes tegemoet te gaan.

Doelpunten: 7’ Janssen 1-0, 40’ Tsygankov 1-1, 70’ Benson 2-1

Opstelling:Butez, De Laet, Almeida, Pacho, Krasniqi, Yusuf, Nainggolan (63’ Scott), Gerkens (76’ Vermeeren), Miyoshi (76’ Valencia), Benson (76’ Balikwisha), Janssen (76’ Frey)

© BELGA

© BELGA