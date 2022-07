Kwestie van het hoofd koel te houden. In Zuid-Spanje zijn ze gewoon aan temperaturen van 35 graden en meer. — © AFP

Het wordt nóg warmer dan gedacht: tegen dinsdag klimmen we naar liefst 39 graden. In het zuiden weten ze hoe dat voelt. Vraag maar aan Erik en Ad, die al tien jaar in Andalusië wonen, waar zulke temperaturen dagelijkse kost zijn. Dit zijn hun vijf tips om dat te overleven.