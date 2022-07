Ontdekt dankzij satellietbeelden: 1.400 nieuwe graven sinds mei in bezette Marioepol

In Marioepol zijn er 1.400 graven bijgekomen sinds midden mei. Dat zegt de Britse vzw Centre For Information Resilience (CIR) in een nieuw rapport. Analisten trekken die conclusies voornamelijk op basis van satellietbeelden.

Onderzoekers van CIR zijn er ondertussen getraind om de subtiele verschillen op satellietbeelden op te merken en ook te verklaren. Of het nu gaat om Russische troepen die optrekken of het gaat om graven die er zijn bijgekomen. Deze keer namen ze beelden onder de loep van Planet Labs PBC, een satelliet in private handen. Zo kwamen ze er achter dat er midden mei in het bezette Marioepol 1.700 graven zijn bijgekomen sinds het begin van de Russische invasie. De laatste maand zijn er nog eens 1.400 bijgekomen. Vijf keer meer dan in een gelijkaardige periode voor de Russische invasie.

Nochtans zijn er op de recentste beelden geen sporen van gevechten. De stad is nu in handen van de Russen. Mogelijk is de stad dus begonnen aan het bergen van de lichamen die tijdens de belegering onder puin terecht waren gekomen. Volgens Petro Andryushchenko, een woordvoerder voor de burgemeester van Marioepol, zijn er zo’n 22.000 mensen omgekomen in de stad.

De naar schatting 90.000 Oekraïeners die er nog leven, hebben weinig tot geen toegang tot elektriciteit, water, gezondheidszorg of internet. Het is dus voor internationale organisaties heel moeilijk om in te schatten hoe het er aan toe gaat in de stad.

LEES OOK. “Vinden jullie het niet fijn dat jullie bevrijd zijn van de nazi’s?”: inwoners getuigen vanuit bezette steden in Oekraïne

Een massagraf aan de rand van Marioepol — © AP

(nba)