Dode bij crash van blusvliegtuig in Portugal

In Portugal is vrijdagavond een blusvliegtuig neergestort nabij Vila Nova de Foz Coa, in de regio Guarda. Daarbij is de piloot, meteen ook de enige inzittende, om het leven gekomen, meldt de Portugese civiele bescherming. Het toestel was ingezet om de bosbranden in het land te bestrijden.

“Op dit moment beschikken we nog niet over informatie over wat er precies is gebeurd”, verklaarde een verantwoordelijke van de civiele bescherming, André Fernandes. De Portugese premier Antonio Costa heeft het incident bevestigd. “Met grote ontsteltenis heb ik kennis genomen van de dood van de piloot van het vliegtuig dat neerstortte tijdens het bestrijden van een brand”, klonk het op zijn twitterpagina.

Portugal werd de afgelopen week geteisterd door verzengende temperaturen en een reeks zware branden. Vrijdagavond telden de hulpdiensten nog een tiental actieve branden, waarvoor meer dan 900 brandweerlieden werden ingezet.