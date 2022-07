De Amerikaanse president Joe Biden is aangekomen in Saoedi-Arabië. Het wordt een zeer beladen blitzbezoek. Dat bleek alvast bij de koele ontvangst die Biden kreeg. De president is geen fan van de Saudische kroonprins Mohamed bin Salman (MbS) maar hij zal toch toegevingen moeten doen als hij de oliecrisis wil bedwingen. “Ik heb er vertrouwen in dat er meer olie zal komen”, zei de president na afloop.