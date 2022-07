Geen foute effectenhandel door Fed-baas Powell, volgens onderzoek

Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell en voormalig vicevoorzitter Richard Clarida hebben geen wetten of regels overtreden met handel op de financiële markten. Dat zijn de eerste uitkomsten van een intern onderzoek van de Amerikaanse koepel van centrale banken. Vorig jaar stapten twee andere Fed-bestuurders voortijdig op nadat ze in opspraak waren geraakt omdat ze zelf actief bleken te handelen in aandelen. De onderzoeken naar hun praktijken lopen nog.

“We hebben geen bewijs gevonden om de beschuldigingen te staven dat voormalig vicevoorzitter Clarida of u wetten, regels, voorschriften of beleid met betrekking tot handelsactiviteiten hebben geschonden”, heeft de inspecteur-generaal van de Fed per brief aan Powell laten weten.

De opgestapte Eric Rosengren en Robert Kaplan waren de presidenten van de Fed-afdelingen in Boston en Dallas. Ze waren in opspraak geraakt omdat ze zelf actief bleken te handelen in vastgoed en aandelen. Dat laatste lag publiek gevoelig aangezien de Fed met zijn beleid grote invloed heeft op de financiële markten.