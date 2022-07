Joe Biden brengt moord op journalist Khashoggi ter sprake tijdens gesprek met Saudische kroonprins: “Ik heb rechtuit gesproken”

Khashoggi werd in 2018 vermoord door een moordcommando in het Saudische consulaat in Istanbul. Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten was het Mohammed bin Salman die de opdracht gaf tot de moord. “Het kwam erop neer dat hij zei dat hij niet persoonlijk verantwoordelijk was. Ik gaf aan dat ik dacht dat hij dat wel was”, verklaarde Biden. “Ik heb rechtuit gesproken en mijn standpunt glashelder overgebracht”, voegde de Amerikaanse president eraan toe.

Hij zou de kroonprins ook hebben gewaarschuwd dat Saudi-Arabië mag rekenen op “een reactie” indien er opnieuw dissidenten worden aangevallen. “Ik heb duidelijk gemaakt dat als er nog eens zoiets voorvalt, ze een reactie mogen verwachten en nog veel meer”, zei hij aan verslaggevers in de kuststad Jeddah.

