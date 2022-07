Israëlisch leger voert bombardementen uit op Gaza

Het Israëlische leger heeft zaterdagochtend bombardementen uitgevoerd op stellingen van de Palestijnse terreurbeweging Hamas in de Gazastrook. Volgens het leger vormen de bombardementen een antwoord op vier raketten die in de nacht van vrijdag op zaterdag vanuit Gaza werden afgevuurd.

In de stad Ashkelon en andere plaatsjes in het zuiden van Israël was ‘s nachts het luchtalarm te horen. “Een van de raketten is onderschept door het raketschild”, aldus het Israëlische leger. “Drie anderen vielen neer in open veld.”

© AFP

Als wraak heeft Israël dus een reeks luchtaanvallen uitgevoerd op plaatsen die volgens Israël Hamas-stellingen in Gaza zijn. “Gevechtsvliegtuigen hebben een Hamas-wapenfabriek geviseerd”, aldus het persbericht van het leger. Het gaat om “een van de belangrijkste sites voor de fabricatie van raketten op de Gazastrook”, klinkt het. De Palestijnse enclave staat al 15 jaar onder Israëlische bezetting.

Een woordvoerder van Hamas hekelde de aanvallen al, maar zei daarbij niets over slachtoffers.

De aanvallen volgen bijna meteen op het bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan Israël en de bezette Westelijke Jordaanoever. In Bethlehem had Biden vrijdag een ontmoeting met de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Tijdens zijn bezoek kondigde Biden onder meer voor 100 miljoen dollar hulp aan voor het ziekenhuisnetwerk in de Palestijnse sector van het door Israël bezette Jeruzalem.

# Belga context View full context on [BelgaBox]

(belga)