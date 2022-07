Duitse media zijn zeker: “Bayern München en FC Barcelona hebben akkoord over transfer van Lewandowski”

Bayern München en FC Barcelona hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een akkoord gevonden over de overgang van topaanvaller Robert Lewandowski. Dat berichtten zaterdagmorgen verschillende Duitse media. Met de transfer zou zo’n 45 miljoen euro gemoeid zijn, plus 5 miljoen euro aan bonussen.

Onder meer dagbladen Bild en Kicker en tv-zender Sky meldden dat beide clubs er uit zijn. De Poolse spits van Bayern probeert al weken een vertrek bij de ‘Rekordmeister’ te forceren.

De 33-jarige Lewandowski kan in Barcelona een contract van vier seizoenen ondertekenen. Hij zou naar verwachting dit weekend nog naar Catalonië trekken. Zijn training vrijdag was mogelijk zijn laatste verschijning in Bayern-shirt.

Zijn contract in München liep nog tot eind juni 2023. Bayern wilde die overeenkomst met slechts één seizoen verlengen, een voorstel waar Lewandowski niet mee akkoord ging. Ook over de loonvoorwaarden werd geen compromis bereikt.

Bayern anticipeerde al op het mogelijke vertrek van Lewandowski met de komst van Sadio Mané (Liverpool). Lewandowski speelde de voorbije acht seizoenen voor Bayern München. Hij pakte daarin elk jaar de titel, won drie bekers en in 2020 ook de Champions League en het WK voor clubteams. In totaal werd hij zeven keer topschutter in de Bundesliga. In het seizoen 2020-2021 verbeterde Lewandowski het record van Gerd Müller, dat lange tijd als “voor eeuwig” werd beschouwd, en scoorde 41 doelpunten in één seizoen.