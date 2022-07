Vader van Elon Musk kreeg tweede kind met eigen stiefdochter

Het komt voor in de beste families. Of toch in die van de rijkste man ter wereld. Zelf heeft Elon Musk intussen negen kinderen met drie vrouwen; en nu blijkt ook zijn vader er al zeven te hebben uit verschillende liaisons. Dat heeft de man zelf onthuld in een gesprek met The Sun. In 2019 kreeg Errol Musk (76), die nog steeds in Musks geboorteland Zuid-Afrika woont, een meisje met zijn stiefdochter Jana Bezuidenhout (35). Hun tweede kind al, want ze hebben ook al een zoontje van 5, Elliot Rush.

Het verhaal doet nogal wat alarmbellen afgaan. Jana Bezuidenhout was zelf nog maar vier jaar toen haar moeder Heide trouwde met Errol Musk. Ze waren 18 jaar gehuwd en kregen samen nog twee kinderen. Dat Errol daarna met Jana een kind kreeg, heeft zoon Elon Musk naar verluidt het contact met zijn vader doen verbreken. Elon “sloeg tilt” toen hij het hoorde, luidt het. Ook de rest van de familie was geschokt.

Volgens Errol Musk is kinderen op de wereld zetten zijn enige levensdoel. “Als ik nog een kind kan krijgen, dan doe ik het”, zegt hij aan The Sun. “Ik zie geen enkele reden om het niet te doen. Als ik er vroeger te veel had over nagedacht hadden Elon en zijn jongere broer Kimbal ook niet bestaan.”

Zijn jongste dochter lijkt op oudere halfzussen Rose en Tosca, zegt hij. “Ik heb geen DNA-test laten doen. Ze lijkt heel erg op mijn andere dochters. Haar komst was niet gepland, maar we woonden toen samen. Jana woonde hier 18 maanden na de geboorte van Rushi (zijn koosnaam voor Elliot Rush, red.).” Ondertussen zijn ze weer uit elkaar, onder meer omwille van het leeftijdsverschil. “Het is niet praktisch. Maar we hebben nog steeds veel affectie voor elkaar.”