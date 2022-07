NMBS schrapt treinen door hitte

Het gaat om treinen die overdag buiten in volle zon geparkeerd staan, of om treinmaterieel dat te gevoelig is voor extreme hitte. “Het gaat om treinen die bijvoorbeeld ‘s morgens naar Brussel rijden, en daar de hele dag geparkeerd staan. Vaak zijn die piekuurtreinen ook oudere treinen, die gevoeliger zijn voor hitte”, legt woordvoerder Dimitri Temmerman uit. Ze worden daarom preventief geschrapt.

Ook preventief worden de depannageploegen versterkt, met extra personeel dat gespecialiseerd is in ventilatie en airco. Bovendien worden de ventilatie- en aircosystemen extra gecontroleerd. Dat geldt ook voor de sporen, de wissels, de bovenleiding en de klimaatregeling van de elektrische installaties en datacenters. Zo kan door de hitte het metaal van de sporen uitzetten.