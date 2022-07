LIVE. Dinsdag tot 40 graden, NMBS schrapt piekuurtreinen

“De stadsbezoeken hebben we moeten schrappen”: zo gaan Vlamingen om met de hitte op vakantie

Het is puffen in Puglia, zweten in Zaragoza, bakken in Barcelona en sudderen in Saint-Tropez. Een loden zon heeft Zuid-Europa in haar greep. En dat dwingt de Vlamingen die er op vakantie zijn tot enige creativiteit. “Het is een beetje zoeken wat we wél kunnen doen." Lees hier meer (+).