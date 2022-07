Voormalig OH Leuven-aanvaller Thomas Henry ruilt Venezia in voor Hellas Verona

Henry begon zijn carrière in eigen land bij Beauvais, Fréjus St-Raphaël, FC Nantes en Chambly. In de zomer van 2018 volgde de oversteek naar België. Hij trok naar Tubeke. In zijn eerste halve seizoen maakte hij meteen elf doelpunten in zestien wedstrijden. Na zes maanden ruilde hij Tubeke in voor Leuven. Daar werd hij in het seizoen 2019-2020 topscorer in 1B met vijftien doelpunten in 25 wedstrijden. Hij promoveerde met OHL naar de Jupiler Pro League en daar was hij in zijn eerste seizoen goed voor 21 goals in 31 matchen.

Zijn goede prestaties werden opgemerkt door Italiaanse ploegen en uiteindelijk trok Venezia in augustus vorig jaar aan het langste eind. In zijn eerste seizoen in Italië kwam hij aan 34 matchen. Daarin kon hij negen keer scoren en gaf hij drie assists. Hij kon de degradatie van Venezia echter niet vermijden. Nu verhuist de Fransman dus naar Verona, waar hij samen met onder meer Giovanni Simeone de aanval mag gaan dragen.