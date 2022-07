Bosbranden legden in de Gironde al meer dan 9.000 hectare in de as

De bosbranden die al sinds dinsdag woeden in de Gironde, de streek rond Bordeaux, hebben al 9.000 hectare woud vernield. Intussen blijft ook in Frankrijk de hitte voortduren. De brandweer blijft er dan ook bijzonder alert.

In het arrondissement Arcachon, in de Gironde, is iets meer dan 3.000 hectare vernield. “Maar het vuur is nog altijd niet onder controle”, zei onderprefect Ronan Léaustic. In het oostelijker gelegen arrondissement Langon, in de gemeentes Landiras en Guillos, blijft de brand verder toenemen. Daar brandde al meer dan 6.000 hectare uit, sinds 22 uur vrijdagavond al meer dan 1.000 hectare.

Zaterdag zijn 1.200 brandweerlui ontplooid op de beide fronten. Vijf blusvliegtuigen overvliegen het gebied, en verschillende bulldozers worden ingezet om brandgangen aan te leggen om de vlammen af te remmen en tegen te houden.

In het hele departement kregen de hulpdiensten op 24 uur te maken met 22 beginnende bosbranden, aldus nog de prefectuur zaterdagmiddag op Twitter.

Sinds dinsdag zijn al bijna 12.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd. Er vielen nog geen slachtoffers.

Ook elders in Frankrijk is de brandweer dus paraat. Dat is onder meer het geval ten zuiden van Avignon, waar 800 brandweerlui ontplooid zijn voor een brand die intussen onder controle is maar 1.400 hectare heeft vernield.