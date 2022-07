Gouverneur van Amerikaanse staat niet meer welkom op feest van Waalse Gewest: “Ondenkbaar dat we titel van eregast toekennen aan iemand die recht op abortus niet erkent”

Tijdens deze jaargang van de ‘Fêtes de Wallonie’ – van 10 tot 19 september – zou de Amerikaanse staat Louisiana geëerd worden, daarom was gouverneur John Bel Edwards uitgenodigd. Maar Di Rupo heeft nu beslist om die uitnodiging in te trekken, na de beslissing van de staat om abortus voortaan te verbieden.

LEES OOK. Voor verschillende Amerikaanse staten is verbod op abortus niet genoeg: zelfs wie patiënt grens helpt oversteken, kan vervolgd worden (+)

Na de beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het recht op abortus weer op het staatsniveau te laten beslissen, besliste Louisiana als één van 13 Amerikaanse staten om abortus weer te verbieden. In Louisiana geldt dat verbod in elk stadium van de zwangerschap, en wordt er ook niet voorzien in een uitzondering bij verkrachting of incest. Edwards is een Democraat, maar beschrijft zichzelf openlijk als “pro-life” en “antiabortus”.

Di Rupo: “Schandaal voor onze westerse democratieën”

“Het recht op abortus is een fundamenteel recht van vrouwen, verworven na een lange en legitieme strijd”, laat Di Rupo weten in een persbericht. Hij heeft Edwards daarom in een brief laten weten dat hij niet meer welkom is voor de festiviteiten. “Het is ondenkbaar dat Wallonië de titel van eregast toekent aan een staat die een fundamenteel recht niet respecteert. Elke vrouw moet vrij over haar lichaam kunnen beschikken, zonder het risico op vervolging. Met de afschaffing van het recht op abortus in de Verenigde Staten zullen veel vrouwen in moeilijke situaties terechtkomen. Ze zullen gedwongen worden om hun ongewenste zwangerschappen te voldragen, of erger nog: om zwangerschappen te voldragen die het gevolg zijn van verkrachting of incest. De intrekking van het recht op abortus is een echt schandaal voor onze westerse democratieën. Dit is het tegenovergestelde van de waarden die door Wallonië worden verdedigd. Het is een terugkeer van 50 jaar in de tijd, die ons eraan herinnert dat onze rechten nooit definitief verworven zijn!”