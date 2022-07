Historische kwartfinale zou Red Flames minstens 255.000 euro extra prijzengeld opleveren

De Europese voetbalbond UEFA voorziet namelijk een kwalificatiepremie van 205.000 euro. Om de kwalificatie voor de kwartfinale over de streep te trekken, zullen de Flames tegen Italië minstens gelijk moeten spelen of winnen, afhankelijk van het resultaat in de andere match tussen Frankrijk en IJsland. Een gelijkspel in de groepsfase levert 50.000 euro op, een zege 100.000 euro. In het beste geval, bij een zege tegen Italië én kwalificatie voor de kwartfinale, kan dus in één smak 305.000 euro extra verdiend worden.

Tot dusver verzekerden de Belgische voetbalvrouwen zich al van 650.000 euro aan prijzengeld: 600.000 euro aan deelnamepremie en 50.000 euro voor het gelijkspel tegen IJsland. Het overgrote deel van dat bedrag zal niet in de portefeuilles van de speelsters verdwijnen, maar wordt door de Belgische voetbalbond geherinvesteerd in de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in ons land.

