Riyad wil geen Amerikaanse bemoeienissen in onderzoek naar dood van journalist Khashoggi

De Saoedische regering heeft de Verenigde Staten gewaarschuwd zich niet te mengen in het geschil over de moord op The Washington Post-journalist Jamal Khashoggi. Dat berichten Saoedische en Amerikaanse bronnen. De Amerikaanse president Joe Biden had vrijdag een ontmoeting met kroonprins Mohammed bin Salman (MBS), de facto de Saoedische leider. Volgens Washington is die laatste verantwoordelijk voor de moord op Khashoggi.

Volgens CNN zou de kroonprins “defensief” gereageerd hebben toen de kwestie op tafel kwam. De Saoedische prins ontkent verantwoordelijk te zijn, waarop Biden aangaf dat hij het daar niet mee eens was. De Amerikaan verwees daarbij naar informatie van zijn inlichtingendiensten.

Bin Salman maakte Biden duidelijk dat “waarden onder dwang opleggen tot contraproductieve resultaten leidt”. Dat meldt althans de door de Saoedi’s betaalde nieuwszender al-Arabiya, op basis van een anonieme regeringsbron. MBS zou Biden ook verzekerd hebben dat het koninkrijk “de nodige maatregelen heeft getroffen, om zulke fouten in de toekomst te vermijden”. Hij noemde de gebeurtenissen ook spijtig. Het onderwerp kwam maar kort ter sprake, en volgens de bron van al-Arabiya kan “zo’n incident over ter wereld gebeuren”.

De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, Adel al-Jubeir had het, tegenover CNN, over een tragedie, maar dat het geen zin had er verder bij stil te staan. “De kroonprins heeft verzekerd dat een onderzoek liep naar de verantwoordelijken, dat ze zich hebben moeten verantwoorden voor het gerecht en dat ze nu boeten voor hun misdaad.” Acht mannen werden in 2020 veroordeld tot celstraffen van zeven tot twintig jaar.

Geconfronteerd met de bewijzen van MBS’ betrokkenheid waarover de Amerikanen zeggen te beschikken, antwoordde al-Jubeir dat algemeen bekend is “wat de conclusies waren van de inlichtingendiensten over de massavernietigingswapens van Saddam Hoessein”.

In zijn antwoord ging MBS verder op de fouten die de Amerikanen zelf gemaakt hebben, zoals in de Aboe Ghraib-gevangenis in Irak, aldus de Saoedische bron. In 2004 raakte bekend dat Amerikanen daar gedetineerden mishandelden, foto’s gingen de wereld rond. Zeven Amerikaanse soldaten werden later hiervoor veroordeeld. Een ander voorbeeld ging over de Palestijns-Amerikaanse journalsite Shireen Aboe Akleh, die in mei op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever omkwam door kogels die, naar alle waarschijnlijkheid, door een Israëlische soldaat werden afgevuurd.