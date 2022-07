Buschauffeur onder invloed rijdt fietser aan in Berchem en vlucht

In het Antwerpse district Berchem heeft een bus vrijdag een fietser aangereden, waarna de buschauffeur vluchtmisdrijf pleegde. Het slachtoffer raakte lichtgewond. De chauffeur kon in Boechout aan de kant worden gezet. Hij bleek onder invloed te zijn van alcohol.

De feiten speelden zich vrijdag in de vooravond af op het Burgemeester E. Ryckaertsplein aan het station van Antwerpen-Berchem. Een 53-jarige vrouw die van de Borsbeeksebrug richting het station fietste, kwam er in aanrijding met een bus - niet van De Lijn. De 50-jarige bestuurder van de bus besloot vervolgens door te rijden.

De politie kon de bus in Vremde (Boechout) tot staan brengen en de chauffeur aan een controle onderwerpen. De man bleek onder invloed van alcohol te zijn en hij had ook humane doping op zak. De politie arresteerde de chauffeur en trok zijn rijbewijs in.