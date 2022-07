Amerikaanse president Joe Biden tot Arabische leiders: “Elite moet kritiek verdragen”

Op een top van de VS en de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten (GCC) in het Saoedische Jeddah heeft de Amerikaanse president Joe Biden tegenover de Arabische leiders het belang van een open samenleving en van vrijheid van mening benadrukt.

“Veerkrachtige samenlevingen en burgers moeten leiders kunnen bevragen en bekritiseren zonder angst voor represailles. Ik heb de afgelopen jaren veel kritiek gehad. Het is niet leuk, maar het vermogen om openlijk te spreken en vrijelijk ideeën te delen is wat innovatie ontketent”, aldus Biden.

Voorts zei hij dat de VS altijd zullen blijven opkomen voor de mensenrechten. “Basisvrijheden zijn fundamenteel voor wie we zijn als Amerikanen. Het zit in ons DNA. Maar het is ook omdat de toekomst zal worden gewonnen door de landen die het volledige potentieel van hun mensen ontsluiten, waar vrouwen gelijke rechten kunnen uitoefenen en kunnen helpen bij het opbouwen van sterkere economieën”.

Het Amerikaanse staatshoofd beklemtoonde ook dat zijn land een actieve geëngageerde partner in het Midden-Oosten blijft en de invloed van China, Rusland en Iran in de regio terugdringt. “Laat me het duidelijk zeggen: de VS zullen een actieve geëngageerde partner in het Midden-Oosten blijven”, aldus Biden. “We zullen niet weggaan en een vacuüm achterlaten dat China, Rusland of Iran kunnen opvullen. De Verenigde Staten hebben geïnvesteerd in het opbouwen van een positieve toekomst in de regio, in samenwerking met jullie allemaal, en de Verenigde Staten gaan nergens heen.”

Op een bilaterale ontmoeting met Mohammed ben Zajed heeft Biden die nieuwe president van de Verenigde Arabische Emiraten “plechtig” uitgenodigd een bezoek aan de VS te brengen. Dat zou nog voor het einde van het jaar moeten gebeuren.