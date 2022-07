Noord-Macedonisch parlement plaveit weg voor toetredingsonderhandelingen met EU

In Noord-Macedonië heeft het parlement zaterdag ingestemd met een compromis in het geschil met buurland Bulgarije. Dat plaveit de weg naar de opening van toetredingsonderhandelingen met de Europese Unie. De nationalistische oppositiepartij VMRO-DPMNE verliet uit protest de zaal.

Het parlement in Skopje zette het licht op groen voor het kader voor de onderhandelingen met de EU. Dat kader bevat ook een compromis voor het conflict met buurland Bulgarije. De Noord-Macedoniërs verbinden zich ertoe de Bulgaarse minderheid in hun land te erkennen in de grondwet en andere maatregelen te nemen om de rechten van minderheden te beschermen.

De sociaaldemocratische regering in Noord-Macedonië toonde zich bereid om deze concessies te doen om de toetredingsonderhandelingen eindelijk op de rails te zetten, maar het compromis heeft de nationale politiek onder hoogspanning gezet. De nationalistische oppositiepartij VMRO-DPMNE wil er niet van weten. Ze waarschuwt voor een uitholling van de nationale identiteit. De parlementsleden verlieten zaterdag uit protest de zaal. Een goedkeuring van het kader konden ze niet verhinderen, maar voor een grondwetswijziging is een tweederdemeerderheid vereist.

In Brussel is zaterdag verheugd gereageerd op de beslissing van het parlement. “Het was een historische opportuniteit en die hebben jullie gegrepen. Een grote stap voorwaarts op jullie pad naar de Europese Unie”, zo begroette Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen de stemming. Ook Europese Raadsvoorzitter Charles Michel prees de doorbraak. De Belgische oud-premier belooft dat de intergouvernementele conferentie -het officiële startschot van de onderhandelingen- volgende week al kan plaatsvinden.

Naamsverandering

Noord-Macedonië is sinds 2005 kandidaat-lidstaat en wacht al sinds 2008 op de start van de onderhandelingen. Jarenlang blokkeerde Griekenland elke toenadering tot het kleine buurland in 2018 instemde om zijn naam te veranderen van Macedonië in Noord-Macedonië. Na het Griekse veto kwam er echter een Bulgaars, dat eveneens toegevingen op het vlak van taal, geschiedenis en de bescherming van minderheden wou bedingen.

VMRO-DPMNE, maar ook een aantal liberale criticasters van het compromis, vrezen dat Bulgarije tijdens de toetredingsonderhandelingen nog meer concessies zal eisen. Von der Leyen had deze week tijdens een bezoek aan Skopje echter verzekerd dat de Macedonische taal en identiteit zal gerespecteerd worden. “Er kan geen twijfel over bestaan dat de Macedonische taal jullie taal is”, zei ze. “Bilaterale aangelegenheden zoals de interpretatie van de geschiedenis zijn geen voorwaarden voor toetredingsonderhandelingen.”