Congolese Senaatsvoorzitter vraagt vertrek van VN-blauwhelmen: “We gaan zelf voor vrede zorgen”

De voorzitter van de Congolese Senaat, Modeste Bahati, wil dat de VN-missie in zijn land zijn koffers pakt. Er is volgens de man sprake van een complot tegen zijn land. Dat heeft Bahati verklaard in een bezoek aan het bijzonder onrustige oosten van het land, schrijven plaatselijke media zaterdag.

Bahati deed zijn beklag over het feit dat de VN-missie, Monusco, al 22 jaar in Congo aanwezig is met bijna 20.000 manschappen (vandaag zijn dat er 14.000, tegenover net geen 20.000 in 2015, red.), zonder de vrede naar Congo te brengen. “We gaan zelf voor de vrede zorgen, voor veiligheid en de territoriale integriteit”, aldus de bondgenoot van president Félix Tshisekedi in een toespraak voor militanten van de coalitie die de president steunt.

Bewijzen voor het complot tegen Congo kreeg Bahati eind juni, bij de stemming binnen de VN-Veiligheidsraad over sancties die de VN Congo oplegt. “De internationale gemeenschap heeft ons toen voor een laatste keer teleurgesteld, toen ze het wapenembargo weigerden op te heffen”, zei Bahati. “Ik denk dat alles duidelijk is en het complot totaal is.”

Embargo

Technisch gezien gaat het niet om een wapenembargo, maar Kinshasa wordt binnen dat sanctieregime wel verplicht om de aankoop van wapens op voorhand te melden. Dat vormt een schending van zijn soevereiniteit, klinkt het, en beperkt zijn mogelijkheden om de gewapende groepen in het oosten te bestrijden.

Tshisekedi’s voorganger Joseph Kabila eiste meerdere keren het vertrek van Monusco, terwijl Tshisekedi tot nu een positieve houding aannam tegenover de VN.