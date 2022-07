Enkele honderden tickets vrijgekomen voor Tomorrowland na geannuleerde vluchten: “Zonde om ze verloren te laten gaan”

Volgens Tomorrowland kaderen de annulaties in de algemene malaise in de luchtvaartsector en gaat het niet om problemen met één specifieke partnerorganisatie. “Het zou zonde zijn als we die tickets dan gewoon verloren zouden laten gaan”, zegt woordvoerster Debby Wilmsen.

Voorlopig gaat het enkel om tickets voor het eerste weekend van Tomorrowland. Ook de twee komende weekends strijkt het populaire festival nog neer in De Schorre in Boom. “Daar hebben we voorlopig nog geen weet van geannuleerde vluchten, we hopen dat iedereen er gewoon zal geraken”, zegt Wilmsen.

In totaal verwacht Tomorrowland over drie weekends heen zowat 600.000 bezoekers uit binnen- en buitenland.