OH Leuven tankt vertrouwen na doelpuntrijk gelijkspel tegen zusterclub Leicester City in galawedstrijd

OH Leuven heeft zijn voorbereidingscampagne op het nieuwe seizoen beëindigd met een 3-3 gelijkspel tegen Leicester. De thuisploeg kwam al snel op een 2-0 voorsprong na doelpunten van Tamari en Maertens, maar in de tweede helft wisten Dewsbury-Hall en Daka die treffers uit. In het laatste halfuur leek Leuven alsnog op weg naar de overwinning na een doelpunt van Kuharevych, maar Jamier Vardy strafte defensief geblunder in het slotkwartier nog af.

Naast de bonkende DJ-beats en live-optredens op de fandag van OH Leuven, stond er ook een topaffiche op het programma: de Leuvenaren namen het aan Den Dreef op tegen zusterclub Leicester City, in 2016 nog de kampioen van Engeland.

Maar daar was aanvankelijk niets van te merken, want na amper 25 seconden keken The Foxes al tegen een achterstand aan: een mislukte controle van Holzhauser zorgde ervoor dat de bal aan de tweede paal tot bij Tamari belandde, en de Jordaniër krulde het leer perfect voorbij doelman Iversen. Een droomstart voor de thuisploeg, dat in de openingsfase de bezoekers zowaar van de maat speelde. Meteen na de 1-0 stoomde Tamari opnieuw door, maar de 25-jarige aanvaller ging voor eigen succes in plaats van de alleenstaande Maertens te bedienen. Diezelfde Tamari, de bedrijvigste in de openingsfase, kreeg nog geen minuut later opnieuw een uitgelezen mogelijkheid, maar dit keer werd zijn krulbal in corner geduwd door Iversen. Leicester was nergens, bij Leuven verwenden ze het publiek: Holzhauser kreeg in de achtste minuut de handen op elkaar na een knappe panna bij Ayoze Perez.

De verdediging van Leicester zag sterretjes, en ook doelman Iversen deelde in de 11ste minuut in de malaise: hij liet zich simpelweg aftroeven op een lange bal door Nsingi, die nadien het leer maar in een leeg doel hoefde te duwen: 2-0. Diezelfde Nsingi leek Leuven net voorbij het kwartier zelfs al op 3-0 te zetten, maar hij miste zijn kopbal van dichtbij volledig.

Voet van het gaspedaal

Nadien haalde Leuven de voet wat van het gaspedaal, bij Leicester beseften ze dat de organisatie een pak beter moest. De bezoekers kwamen pas op het einde van de eerste helft dreigen: eerst mikte Perez zijn kopbal op doelman Cojocaru, die meteen nadien een broodnodige tussenkomst in huis had bij een heet standje met Barnes en Daka.

Na de rust ging het een pak beter bij Leicester: de organisatie stond beter, en ook aanvallend zat het beter in mekaar. Uiteindelijk is het niet compleet verrassend dat Leicester nog niet op topniveau is: de club van coach Brendan Rodgers is nog niet al te lang bezig met de voorbereiding op het nieuwe Premier League-seizoen, en het werkte ook nog maar één oefenwedstrijd af die het dan ook nog eens verloor tegen het bescheiden Notts County.

Sterker Leicester

Maar de tweede helft dus: Leicester deed het beter. Veel beter. En dat loonde al na zes minuten wanneer Dewsbury-Hall Cojocaru klopte met een knappe plaatsbal. De aansluitingstreffer was een feit, en Leuven was niet meer in staat om zelf nog voor dreiging te zorgen. Het moest het spel ondergaan, en nog voor het uur hingen de bordjes alweer gelijk: Maddison bracht een vrije trap snel en slim voor doel, Patson Daka knikte binnen. Al het goeds van Leuven in de eerste helft was al uitgewist.

Net voorbij het uur gooide Brendan Rodgers ook nog alle Leicester-Belgen in de strijd: Tielemans, Praet en Castagne kwamen het veld op, net als Jamie Vardy en Kelechi Iheanacho. Maar die kwaliteitsinjectie zorgde niet voor het verhoopte effect: de wedstrijd viel helemaal stil. Het was wachten tot de laatste tien minuten van de tweede helft tot we weer gevaar konden noteren, maar Iheanacho liet zijn beide kansen onbenut.

2-2 na 90 minuten, maar daar bleef het niet bij: vooraf werd al afgesproken nog een extra halfuur te spelen, om iedereen wat minuten te kunnen gunnen. En dat kwam voor Leuven goed uit: haast meteen liet Kukharevych oog in oog met Iversen de 3-2 optekenen. Leuven leek op weg naar de zege, maar door defensief geblunder gaf het de overwinning toch nog uit handen: Jamie Vardy pakte het cadeautje aan en scoorde een kwartier voor tijd de gelijkmaker, meteen ook de eindstand.

OH Leuven blijft zo wel ongeslagen in de voorbereiding, volgende week zaterdag begint het echte werk in de competitie met de verplaatsing naar Kortrijk.