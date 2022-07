Vermiste man (85) levend, maar in zorgwekkende toestand gevonden: “Hij was drie dagen en nachten op de dool”

Louis De Keersmaecker is terecht en wordt verzorgd in het ziekenhuis. — © IF POLITIE

Louis De Keersmaecker (85), de vermiste bewoner van het Woon-zorgcentrum (wzc) Martinas in Merchtem is levend terug gevonden, maar heeft wel dringende verzorging nodig en is overgebracht naar het ziekenhuis. Dat bevestigt woordvoerder Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde.

De man was woensdagavond 13 juli rond ongeveer 20 uur plots uit het woon-zorgcentrum Martinas in de Langesteensteenweg in Merchtem te voet weg geraakt en was op de dool. Sindsdien ontbrak elk spoor van hem.

De politie en het parket verspreidden zeer ruim een opsporingsbericht, omdat ook de gezondheidstoestand in die gegeven omstandigheden precair is. De man was verward en kon op eigen krachten niet alleen terugkeren naar het wzc. Hij droeg om zijn nek wel een oranje lint met daaraan de badge van het woon-zorgcentrum Martinas.

“Zaterdag is hij plots gevonden in de omgeving van brasserie Passerel in een greppel in de buurt”, getuigt ere-burgemeester Eddie De Block, die aan de Passerel zaterdag toevallig aanwezig was. “De omstandigheden zijn niet helemaal duidelijk, maar we zijn blij dat hij kon worden opgevangen door de hulpverleners. De politie kon hem lokaliseren en hulpverleners hebben hem snel kunnen helpen.” Volgens de eerste vaststellingen werd de man aangetroffen in een leegstaande greppel zonder water. Hij was bij bewustzijn, maar had duidelijk hulp nodig.

Woordvoerder Gilles Blondeau van het Parket Halle-Vilvoorde bevestigt de feiten. “De man is levend aangetroffen, hij heeft een hoge leeftijd en was drie dagen en drie nachten op de dool”, zegt Blondeau. “Hij heeft dus dringende verzorging nodig. Over de precieze omstandigheden van de verdwijning en de drie dagen dat de man op de dool was, weten we nu nog niets, dat moet verder onderzoek uitwijzen.”