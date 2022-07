Burgemeester Bart De Wever reageert op afrekening in Deurne: “Georganiseerde misdaad is geen prioriteit voor onze federale regering”

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) vindt dat federale regering politie en parket in de steek laat, in hun strijd tegen de georganiseerde misdaad. “Politie en parket voeren een oneerlijke strijd wegens gebrek aan mankracht en middelen.”

De Antwerpse burgemeester reageert aangeslagen op de afrekening van vrijdagavond, in de Van Cortbeemdenlei in Deurne. Hij herinnert aan de liquidatie van Najib Boubouh, tien jaar geleden voor het Crowne Plaza Hotel in Antwerpen, die een oorlog binnen het misdaadmilieu ontkende. Sinds die liquidatie heeft de federale overheid te weinig ondernomen tegen de georganiseerde drugshandel.

“Het parket onderzoekt de zaak, maar het lijkt aannemelijk dat dit geweldsincident zich in het milieu van de georganiseerde drugsmisdaad heeft afgespeeld”, zegt burgemeester Bart De Wever. “Het is tien jaar geleden dat in onze stad een dode door drugsgeweld viel. Toen werd er ook een Nederlandse drugscrimineel geliquideerd, voor een Antwerps hotel. Het is ook al tien jaar lang dat ik versterking vraag in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Het parket en de federale gerechtelijke politie doen in Antwerpen wat ze kunnen met de middelen die ze hebben. Ze verdienen daar echt onze dank voor. Maar ze voeren een oneerlijke strijd doordat ze hopeloos onderbemand zijn.”

De huidige regering ziet de georganiseerde misdaad zelfs niet als een prioriteit, aldus De Wever. “Bevoegde ministers schuiven alle verantwoordelijkheid van zich af en wuiven het probleem weg als een Antwerps fenomeen. Ze vergissen zich. De internationale drugscriminaliteit is een gif voor onze gehele samenwerking. Het zou de federale regering sieren, mocht ze daar nu eindelijk mee werk van willen maken.” (jvda)