KV Kortrijk sluit oefencampagne af met overwinning tegen FC Utrecht

Gisteren kwam KV Kortrijk al aan de bak. Het won achter gesloten deuren met 4-5 van KV Oostende. In het Guldensporenstadion werden er vandaag wel supporters toegelaten. Zij zagen dat coach Belhocine een typeploeg het veld opstuurde. Beide teams waren in het begin aan elkaar gewaagd, maar veel dreiging viel er niet op te merken. KV Kortrijk kwam met het trio Keïta, De Bruyn en Benchaib meer en meer in zijn spel. Die eerstgenoemde verdeelde het spel, terwijl die andere twee voor het doelpunt zorgden. Benchaib tikte de bal zacht binnen op een prima pass van De Bruyn. Met de blessures van Vandendriessche en Kadri lijkt De Bruyn aanspraak te maken op een basisplaats.

Bas Dost terug in België

FC Utrecht begon fel aan de tweede helft en daar had de Kortrijkse verdediging vooral moeite mee. Het bibberde even, maar de mannen van Belhocine vonden geleidelijk aan hun spel opnieuw terug. Na een kwartier ver in de tweede helft besloot Utrecht-coach Fraser meer kwaliteit in zijn ploeg te stoppen. Onder meer Bas Dost, net overgekomen van Club Brugge, kreeg minuten. Hij had de gelijkmaker aan zijn voeten, maar besloot recht op doelman Ilic te trappen.

Fraser kreeg wat het wou met zijn vele wissels. Othmane Boussaid, geboren in Kortrijk, profiteerde van een foutje van D’Haene. De winger maakte diep in de wedstrijd de gelijkmaker en dat leek ook de eindstand te worden. Maar dat was buiten Gueye gerekend. De boomlange spits verlengde de bal in doel en zorgde dat KV Kortrijk haar oefencampagne in stijl mag afsluiten.

Volgende week zaterdag begint KV Kortrijk aan de competitie tegen OH Leuven.

Opstelling KV Kortrijk: Ilic, D’Haene, Radovanovic, Watanabe, Mehssatou, Keita, De Bruyn, Benchaib, Mbayo (83’ Foubert), Messaoudi, Gueye (83’ Yaccoubi)

Doelpunten: 35’ Benchaib 1-0, 78’ Boussaid 1-1, 81’ Gueye 2-1