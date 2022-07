Mak Genk gaat kansloos onderuit op fandag, stilstaande fases opnieuw pijnpunt

Als een slechte generale repetitie de voorbode is van een geslaagde ouverture, ziet het er voor Genk goed uit met het oog op Club Brugge. Nee, hartverwarmend was deze pot voetbal niet. De thuisploeg ging op haar fandag kansloos met 0-2 onderuit, na twee tegengoals op standaardsituaties en zelf amper iets te creëren. Een déjà vu.

De wedstrijd van de fandag is traditioneel de laatste test voor de competitieopener. Dus is het altijd een beetje in spanning uitkijken naar de surprises van de chef. Maar aangezien de transfermolen bij Genk tot nu toe heel traag draait, kon Wouter Vrancken niet uitpakken met grote verrassingen. Meest opvallende vaststellingen: Trésor op de 10 en centraal achterin het tot nu toe onuitgegeven duo Cuesta-McKenzie.

© Dick Demey

Stilstaande fasen pijnpunt

Wat de eerste helft betreft, kunnen we helaas uitsluitend pijnlijke conclusies trekken. Vooreerst lieten de Genkies zich tot twee keer toe op kinderlijke wijze ringeloren op hoekschop. Afspraken op het vlak van dekking werden duidelijk niet nagekomen en spelers lieten zich in de luchtduels te simpel aftroeven. De boomlange Mitoglou profiteerde telkens en kreeg daarbij één keer de assistentie van Muñoz.

Verder waren de Limburgers duidelijk niet van plan om kop en kraag te riskeren in de vele potige duels. De Grieken waren belust op veel drama en hakten er vrolijk op in, tot ontsteltenis van de thuisploeg. Gevolg: veel frustratie en amper voetbal, die naam waardig.

Dessers mist penalty

Desondanks had Racing tot tweemaal toe de gelegenheid de vroege 0-1 uit te wissen. Telkens met Dessers in een ongelukkige hoofdrol. Eerst kreeg de uit Rotterdam teruggekeerde spits de bal vanaf de penaltystip niet voorbij doelman Athanasiadis, nadien pakte die ook nog uit met een knappe vuistafweer bij een dropshot van Cyriel.

Aan de overzijde ontsnapte Genk op slag van rust nog aan de 0-3, toen McKenzie te slap duelleerde met Araujo Sergio. Cuesta redde de meubelen, toen hij zich in de baan van het schot van Garcia smeet.

© Dick Demey

Blessure El Khannouss

Jammer maar helaas, ook in de tweede helft trad er geen beterschap op. Ja, Cuesta kopte op hoekschop net naast. Maar voor de rest kreeg Genk weinig klaar. Dessers en Ito misten duidelijk nog matchritme. Maar ook bij de medemaats stapelden de slordigheden zich op.

Halverwege de tweede helft gooide Vrancken vijf verse, voornamelijk jonge krachten voor de leeuwen. Dat leidde tot meer drang naar voor en leuke combinaties. Maar aan de score wijzigde niks meer. De wedstrijd eindigde nog in mineur: El Khannouss liep een blessure op en moest worden gewisseld.

© Dick Demey

KRC GENK: Vandevoordt – Muñoz, Cuesta, McKenzie (68’ Lucumi), Arteaga – Heynen, Hrosovsky – Ito (68’ John), Trésor (68’ El Khannouss, 86’ Geusens), Oyen (68’ Paintsil) – Dessers (68’ Nemeth).

AEK ATHENE, eerste helft: Athanasiadis, Rota, Mitoglou, Szymanski, Tzavellas – Gacinovic, Jonsson, Mantalos, Zuber – Araujo Sergio, Garcia.

AEK ATHENE, tweede helft: Chatziemmanouil - Clement, Kornezos, Laci, Mohammadikeshmarzi – Gousis, Moustakopoulos, Orbelin, Machairas (77’ J. Garcia) - Botos Kosidis.

DOELPUNTEN: 2’ Muñoz (og) 0-1, 33’ Mitoglou 0-2.

STRAFSCHOP: 13’ Dessers mist.

GELE KAARTEN: Szymanski, Gacinovic, Zuber, Mitoglou, Kornezos, Muñoz, Hrosovsky.

TOESCHOUWERS: 6.500.

SCHEIDSRECHTER: Bert Put.

© Dick Demey

© Dick Demey