Kernkabinet nog altijd bij elkaar over pensioendossier

Het kernkabinet van de federale regering zit zaterdag in de vooravond nog steeds samen om een akkoord te zoeken in het pensioendossier. Nadat premier Alexander De Croo lange tijd bilaterale gesprekken voerde met zijn vicepremiers, zitten de topministers sinds kort allemaal samen rond de tafel. Of de regering het dossier tijdens deze onderhandelingsronde kan afronden, is koffiedik kijken.