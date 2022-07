KRC Genk neemt afscheid van Pierre Denier met open bus en gigantische tifo

Samen met vrouw Wies en de rest van zijn familie maakte Pierre eerst een tocht in een open bus doorheen een erehaag van supporters. Daarna volgde een receptie met enkele honderden genodigden en een ceremonie op het veld, waar een gigantische tifo was opgehangen in tribune Noord met als opschrift “Bedankt, Pierke”. Bij het betreden van het terrein mocht good old Pierre zich voor de tweede keer een weg banen door een erehaag, ditmaal gevormd door oud-collega’s en ex-spelers in shirts met het rugnummer 48 en de huidige spelerskern. De emotionele feesteling bedankte de aanwezige toeschouwers, die luidruchtig voor hem applaudisseerden, met een oneliner: “Jullie zitten allemaal in mijn hart.” Een gevoelen dat ongetwijfeld wederzijds is. Ook vrouw Wies, zijn steun en toeverlaat, werd uiteraard niet vergeten en werd in de hulde betrokken.

© Dick Demey

Het is precies 30 jaar geleden dat Pierke zijn afscheid vierde als speler. Sindsdien veroverde KRC Genk vier landstitels en vijf bekers. Bij al die gelegenheden stond Denier op de eerste rij. “Sportief heb ik alles meegemaakt wat ik kon meemaken”, zegt hij over die successen. “Maar wat me zeker zoveel plezier doet, is dat ik samen met Hans Visser en Guy Martens destijds de ontbolstering heb kunnen meemaken van twee wereldtoppers. Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois zien uitgroeien tot absolute wereldtoppers, is ongelooflijk en uitzonderlijk. Telkens ik hen zie spelen, denk ik aan die beginjaren.”

© Dick Demey

Pierre blijft bij thuiswedstrijden nog verbonden aan zijn club als een soort ambassadeur. Maar de dagdagelijkse aanwezigheid is er niet meer bij. Hij haalt nu de verloren tijd in met zijn familie. Het zwarte gat? “Heb ik nog niet gezien”, aldus Pierke. “De voorbije maand zijn Wies en ik zelfs druk in de weer geweest. Onze zoon (Philippe) baat in Stramproy, net over de grens, een camping uit met tenten en vakantiehuisjes. Daar hebben we de handen uit de mouwen gestoken met verbouwingen en zo. Tot nu toe heb ik dus geen tijd gehad om de club te missen. De naam van de camping is overigens Oergezellig.”

De familie Denier. Oergezellige mensen. Het ga je goed, Pierre.

© BELGA

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey