Westerlo kan ook niet winnen tegen AZ

Een week voor de start van het seizoen stond er voor Westerlo nog een stevige test op het programma: AZ, de nummer vijf van vorig seizoen uit de Eredivisie, zakte zaterdagmiddag af naar Het Kuipje.

Het elftal dat Jonas De Roeck de wei instuurde, zal niet veel verschillen van de ploeg die volgende week zondag tegen Cercle Brugge aan de aftrap verschijnt. Al mogen we dan allicht Lyle Foster, die ’s ochtends nog een uur tegen Beerschot speelde, in de basis verwachten. Op het middenveld is het uitkijken of de ervaren maar statische Neustädter effectief centraal een plaatsje naast Van Eenoo krijgt.

De bezoekers uit Alkmaar begonnen aan de wedstrijd met veel balbezit, maar slaagden er niet in om dat om te zetten in doelgevaar. De beste kansen voor rust waren voor Westerlo, al was het wel ruim twintig minuten wachten op een afgeblokt schot van Dierckx. De Roeck zag zijn ploeg de wedstrijd in handen nemen. Westerlo combineerde steeds beter, maar veel kansen leverde het niet op. Perdichizzi knikte een hoekschop van Dierckx recht op doelman Verhulst, een gekraakt schot van Van den Keybus vloog naast.

Te weinig doelgevaar

Ook na de pauze ontbrak het aan animo. Een gretige Dierckx liet zich een paar keer opmerken, maar zijn voorbereidende acties bleven te vaak zonder vervolg. Zowel Van Eenoo als Van den Keybus kregen hun poging niet binnen het kader.

Achterin ontsnapte Westerlo aan een tegengoal. De eerste kans van Reijnders belandde nog recht op Bolat, zijn tweede doelpoging vloog maar net voorbij de verste paal. Daar kwam Westerlo goed weg. Een schot van Van Brederode haalde Bolat zonder al te veel problemen uit de bovenhoek.

De wedstrijd leek af te steven op een billijk gelijkspel, maar in de slotfase kroonde AZ zich toch nog tot winnaar. Evjen was sneller op de bal dan De Cuyper en Bolat en duwde het leer onder de doelman in de korte hoek.

Westerlo: Bolat; Jordanov, Seigers, Perdichizzi, De Cuyper; Dierckx (82’ Yow), Neustädter, Van Eenoo, Van den Keybus; Vaesen (82’ Foster), Daci (88’ Gouré)

Doelpunten: 87’ Evjen 0-1

Gele kaarten: 36’ Barasi, 50’ Van den Keybus